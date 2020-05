WP Film Poczta TV ONLINE Program TV Menu Aktualności

Najnowsze Popularne Przejdź na Aktualności Zwiastuny Recenzje Magazyn WP Film #Dziejesiew kulturze Wywiady Yoli Patronaty Katalog Filmów Katalog Ludzi Wideo Najnowsze Popularne Aktualności Materiał partnera 4 godziny temu PTAKI NOCY I FANTASTYCZNA EMANCYPACJA PEWNEJ HARLEY QUINN. Premiera 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray i DVD już 6 maja! Głośna produkcja DC, która w kinach na całym świecie zarobiła ponad 200 milionów dolarów! W rolach głównych: Margot Robbie, Rosie Perez, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell i Ewan McGregor.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiały partnera) Harley Quinn, najbarwniejsza bohaterka hitu kinowego „Legion samobójców”, powraca w nowym filmie! „Ptaki nocy i fantastyczna emancypacja pewnej Harely Quinn” to entuzjastycznie przyjęta przez widzów i krytyków najnowsza produkcja na motywach komiksów DC, w której pierwsze skrzypce grają cztery diametralnie różne kobiety z Harley Quinn na czele. Muszą współpracować, by pokonać najbardziej charakterystycznego bandziora w Gotham – Romana Sionisa, znanego jako Czarna Maska! Superprodukcja z Margot Robbie w roli głównej zadebiutuje na 4K Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray™ i DVD już 6 maja. Niedługo po wydarzeniach przedstawionych w „Legionie samobójców” życie Harley Quinn (Margot Robbie) wali się w gruzy. Jej związek z Jokerem się rozpada, a ona sama, po raz pierwszy od dawna, może liczyć tylko na siebie. Pewnej nocy, po hucznej imprezie w klubie Romana Sionisa (Ewan McGregor), Harley postanawia stać się samodzielną. Walkę o emancypację zaczyna od wysadzenia w powietrze fabryki chemikaliów, w której przed laty przysięgała wierność Jokerowi. Wieść o tym, iż Harley jest samotna lotem błyskawicy obiega całe Gotham. A że dziewczyna ma wielu wrogów - z Romanem Sionisem znanym, jako bezwzględny gangster Czarna Maska na czele, jej życie znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie. Tropem niedawnej ukochanej Jokera ruszają przestępcy i policja, a ona sama rozpaczliwie walczy o przetrwanie. Wkrótce wplątuje się w intrygę, w której centrum znajduje się bezcenny diament, a stawką w niej są nie tylko olbrzymie pieniądze, ale przede wszystkim władza nad Gotham. Nieoczekiwanie Harley musi stać się walczącą ze złem superbohaterką, w czym wspierają ją mścicielka z kuszą znana jako Łowczyni (Mary Elizabeth Winstead), niezłomna policjantka Renee Montoya (Rosie Perez) oraz obdarzona supermocami piosenkarka Dinal Lance znana jako Czarny Kanarek (Jurnee Smollett-Bell). Drużyna, którą Gotham pozna jako Ptaki Nocy, wkracza do gry. materiały partnera Podziel się Film „Ptaki nocy i fantastyczna emancypacja pewnej Harely Quinn” został wyreżyserowany przez Cathy Yen na podstawie scenariusza Christiny Hodson. Główne role w produkcji opartej na motywach komiksów DC zagrali dwukrotnie nominowana do Oscara® Margot Robbie („Wilk z Wall Street”), nominowana do Oscara® Rosie Perez („Bez lęku”), Mary Elizabeth Winstead („Szklana pułapka 4.0”), Jurnee Smollett-Bell (serial „Czysta krew”), laureat Złotego Globy Ewan McGregor („Trainspotting”), Ella Jay Basco (serial „Figurantka”) oraz Chris Messina („Operacja Argo”). − Margot Robbie opowiedziała mi, że marzy o nakręceniu filmu o Harley Quinn i babskim gangu, a ja dałam się do tego przekonać. Świetnie rozumiałyśmy się co do klimatu filmu i poczucia humoru. Chciałyśmy stworzyć obraz, który brawurowo odróżniałby się od reszty produkcji o superbohaterach. Obie uwielbiamy takie filmy, ale chciałyśmy stworzyć coś odrobinę innego, bez linearnej fabuły, nasyconego akcją i humorem. Tak powstały „Ptaki Nocy” – wspomina scenarzystka Christina Hodson. − Dla aktora najbardziej ekscytujące są role dające możliwość dokonywania wyborów, a grając Harley Quinn można robić dosłownie wszystko. Przy niektórych rolach możliwa jest jedna, może dwie reakcje. Przy Harley jest ich dwadzieścia, a każda ma swoje uzasadnienie. To bardzo wyzwalające i stymulujące kreatywność – Margot Robbie tak tłumaczy chęć powrotu do postaci, którą brawurowo zagrała w filmie „Legion samobójców”. Inspiracji do stworzenia fabuły „Ptaków Nocy” dostarczyły aktorce i scenarzystce komiksy wydawnictwa DC Comics, szczególnie te z ostatnich lat, w których Harley Quinn funkcjonuje już jako samodzielna bohaterka. Również z komiksów pochodzą pozostałe bohaterki filmu: policjantka Renee Montoya, superbohaterka Czarny Kanarek oraz samozwańcza obrończyni sprawiedliwości Łowczyni. Reżyserię filmu powierzono młodej reżyserce Cathy Yan, której debiutancki obraz „Dead Pigs” podbił w 2018 roku serca widzów podczas festiwalu Sundance. − Dorastając, uwielbiałam Gotham – wspomina Cathy Yan. − Kiedy przeczytałam scenariusz Christiny, spodobało mi się, jak przekształciła miasto. Podobał mi się duch jej narracji, jak również styl i charakter postaci. To twardzielki, a Harley przechodzi samą siebie, rzuca mięchem i podejmuje fatalne decyzje. Jej niedoskonałości sprawiają, że można się z nią utożsamić. Jest też bardzo zabawna, a to wszystko znajdowało się na kartkach scenariusza – dodaje reżyserka. − U Cathy każda postać ma zarezerwowany czas na ekranie. To było jednym z głównych powodów, dla których spodobał mi się jej film „Dead Pigs”. I dlatego uznałam, że najlepiej nadaje się do reżyserowania tego filmu. Kiedy się pojawiła, było widać, że rozumie fabułę i bohaterów. Miała też mnóstwo cudownych dodatkowych przemyśleń – mówi Margot Robbie. materiały partnera Podziel się Wszyscy aktorzy z dużym entuzjazmem podeszli do pracy przy filmie „Ptaki Nocy”. Odtwórczynie głównych ról, zanim weszły na plan, musiały przejść rygorystyczny trening, by być w stanie później odegrać skomplikowane sceny akcji. Treningi rozpoczęły się na długo przed nakręceniem pierwszej klatki. Rola Margot Robbie wymagała częstego udziału kaskaderki, jako że jej styl walki ma w sobie dużo z gimnastyki. Aktorka sama wystąpiła w większości scen, ale przy popisach akrobatycznych miała również okazję pracować ze światowej sławy kaskaderką Renae Moneymaker. − Ten film to dzika jazda i mnóstwo dobrej zabawy. Pokazuje życie z punktu widzenia Harley: nieprzewidywalne, niepoukładane, zabawne, niebezpieczne, cieszące serce. Zawierające wszystkiego po trochu, tak jak ona sama – mówi o swojej najnowszej produkcji Margot Robbie. Pod wpływem jednej z komiksowych przygód Harley Quinn w filmie pojawiły się sceny z Harley Quinn na zawodach roller derby na pochyłym torze oraz pędzącą na wrotkach po ulicach Gotham. Choć Margot Robbie świetnie jeździ na łyżwach (po przygotowaniach do roli łyżwiarki Tonyi Harding w filmie „Jestem najlepsza. Ja. Tonya”), i tak miała dwie dublerki. Wszystkie trzy miały za zadanie sprawić, żeby jazda na wrotkach nie wyglądała na wyrafinowaną technicznie, lecz bardziej na niedbałą i nieczystą, jak sama Harley. − To nie bolało tak jak łyżwiarstwo, ale było trudne – przyznaje Margot Robbie. W filmie „Ptaki Nocy” pojawia się również Bruce Wayne. Ale nie ten, którego się spodziewacie. W komiksach Harley Quinn często towarzyszą dwie hieny o imionach Bud i Lou. Do filmu trafiła tylko jedna. I to właśnie jej nadano imię Bruce Wayne. Choć większość scen kaskaderskich kręcono na żywo, to twórcy uznali, że zdjęcia z prawdziwą hieną są niemożliwe. Dlatego sprowadzono, jak opisuje go Margot Robbie − wielkiego, wielkiego, wielkiego psa, z którym Harley ma grać. Następnie, dzięki efektom komputerowym na etapie postprodukcji, psa przerobiono na ukochaną hienę Harley. Prace na planie filmu „Ptaki Nocy” rozpoczęły się w styczniu 2019 roku w Los Angeles. Praktycznie wszystkie zdjęcia zrealizowano w Mieście Aniołów, choć ekipa pracowała również w miastach Atlanta i Savannah w stanie Georgia. − Postanowiliśmy, że nasza wersja Gotham będzie bardziej zbliżona do zewnętrznych okręgów Nowego Jorku takich jak Queens, Bronx i Brooklyn. Autentyczna i brutalna – mówi scenograf K.K. Barrett. − Akcja dzieje się na ulicach, a nie wysoko w powietrzu. Nie jesteśmy na dachach, bo dachy to raczej punkt obserwacyjny Batmana. Świat Harley to świat ulicy. Czasem stacza się ona z chodnika do rynsztoku, ale wraca z hukiem. Ten świat to naprawiane samochody, ludzie napadani na rogach ulic. Każdy żyje dzięki sprytowi i tak jak Harley, odkrywa na nowo, kim jest – dodaje Barrett. Światowa premiera produkcji „Ptaki Nocy i fantastyczna emancypacja pewnej Harely Quinn” odbyła się 25 stycznia w Mexico City. Na początku lutego obraz trafił na ekrany światowych kin, w tym również polskich. W pierwszy weekend wyświetlania w USA film w reżyserii Cathy Yan wygenerował w notowaniach box office wynik na poziomie ponad 33 milionów dolarów. W sumie kosztująca 84,5 miliona dolarów produkcja zarobiła w kinach blisko 202 miliony dolarów. materiały partnera Podziel się DODATKI SPECJALNE W WYDANIACH BLU-RAY:

• Nieustraszona Harley Quinn: Margot Robbie wraz ze swoją paczką wyrusza, by wstrząsnąć Gotham jak nikt dotąd. Poznaj niezwykłe osobowości aktorów i ekipy filmowej

• Film: Oko Ptaka

• Ewan McGregor jako okrutny i ekscentryczny właściciel klubu planuje przejąć podziemny świat Gotham. Jednak Harley i jej zespół udowodni, kto tak naprawdę rządzi ulicami miasta

• Sprawdź jak wyglądają stroje Ptaków Nocy, gdy szykują piekło w Gotham

• Poznaj zespół grafików, którzy przemienili łagodnego owczarka niemieckiego w bestię, którą tylko Harley mogła pokochać

• Związek i miłość Harley oraz jej niesamowitych rolek

• Brud i przestępczość: Harley Quinn odkrywa nowe strony Gotham

• Gagi z planu DODATKI SPECJALNE W WYDANIU DVD:

• Nieustraszona Harley Quinn: Margot Robbie wraz ze swoją paczką wyrusza, by wstrząsnąć Gotham jak nikt dotąd. Poznaj niezwykłe osobowości aktorów i ekipy filmowej