Puścił farbę. To może oznaczać tylko jedno. Superprzebój powraca

Glen Powell, podczas jednego z ostatnich wywiadów promujących film "Twisters", napomknął, że przyszłym roku ma zarezerwowany czas na zdjęcia do kontynuacji hitu z 2022 roku. To wystarczyło, by w sieci wybuchał fala komentarzy. Widzowie nie mają wątpliwości, że miał na myśli trzecią część "Top Guna".