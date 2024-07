"Dosłownie wymiata". Najbardziej widowiskowy film roku podbija kina

W sequelu bohaterowie znowu ścigają tornada używając najnowszej technologii i choć mamy do czynienia z całkiem nowymi postaciami, to mają one w sobie równie dużo pasji i uroku, co poprzednicy. Pomiędzy Powellem i Daisy Edgar-Jones ("Gdzie śpiewają raki") jest dobra chemia, która sprawia, że naukowe, dramatyczne, romansowe przerywniki pomiędzy widowiskowymi scenami z szalejącym żywiołem, ogląda się z dużą przyjemnością i ulgą, bo możemy podczas nich odpocząć od nadmiaru silnych wrażeń.