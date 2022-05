Spektakularny sukces. Na taki przebój 60-letni aktor czekał całe życie

Świat zachwycił się filmem Tony'ego Scotta, amerykańskimi myśliwcami, nagrodzoną Oscarem i Złotym Globem piosenką "Take My Breath Away" zespołu Berlin oraz Tomem Cruise'em. Dla niewysokiego, 24-letniego wówczas aktora, była to pierwsza dorosła rola w karierze. Wcześniej znany był z kilku młodzieżowych produkcji, z których na uwagę zasługiwały "Szkoła kadetów", "Ryzykowny interes", a zwłaszcza kultowy za oceanem dramat Francisa Forda Coppoli "Wyrzutki".