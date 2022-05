"Top Gun: Maverick". Tom Cruise stworzył szkołę pilotów dla aktorów. Musieli się wykazać

- Nigdy nie widziałem, żeby ktoś robił to, do czego zdolny jest Tom Cruise - LaRosa z zachwytem komentował efekt, który udało się osiągnąć w filmie. - Po pierwsze, Tom jest niesamowitym aktorem. Po drugie, jest bardzo utalentowanym, wysokiej klasy pilotem. Jego awiacyjne umiejętności są niewiarygodne - potrafi kierować odrzutowcem, helikopterem i samolotem! Imponuje mi, że kiedy postawi sobie coś za cel, robi to metodycznie i wytrwale. Chodzi mi o jego sposób prowadzenia treningu, budowanie pamięci mięśniowej, dotarcie do miejsca, w którym latanie staje się drugą naturą. Niezależnie od tego czy leci F-18, czy Mustangiem P-51, robi to naturalnie i z precyzją, jakby robił to całe życie. Tom to urodzony lotnik. Czuć, że kiedy kieruje maszyną, nie wkłada w to jakiegoś nadludzkiego wysiłku, tylko stapia się z nią w jedno. Tam, w górze robi to, co kocha. Myślę, że właśnie to jest jego sekret. On po prostu jest całym sobą w scenach podniebnych - dlatego daje to tak niesamowity efekt.