Producenci przerażeni. Czy wytrzyma do premiery filmu?

Popularny w USA bywalec przedpremierowych pokazów Scott Menzel napisał na Twitterze: "'Flash' to jeden z najlepszych filmów o superbohaterach wszech czasów. Bez żartów, to znakomite doświadczenie kinowe. Nie brakuje w nim niczego i wszystko podane jest w odpowiednich proporcjach. Akcja, emocje, miłość, humor i mnóstwo nostalgii. Ezra Miller jest fenomenalny jako podwójny Barry Allen. Michael Keaton i Sasha Calle też są bardzo dobrzy. To film, który widzowie będą oglądać wielokrotnie".