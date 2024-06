To nie koniec zmian. Popularny serwis VOD ma być w Polsce za darmo

Obecnie cennik usług Playera obejmuje kilka pakietów. Podstawowy kosztuje 15 zł za 30 dni. Wraz z dostępem do kanałów TV cena wzrasta do 35 zł, z HBO do 40 zł. Wkrótce Player będzie jednak dostępny za darmo. Pytanie, co będzie mógł zaoferować swoim widzom.