Największy przebój 2023 roku. Polacy oszaleli na jego punkcie

"Meg 2: Głębia" to jeden z tych filmów, które wśród widzów i wśród krytyków gromadzą skrajnie różne oceny. Krytycy nazywają go "najgłupszym filmem roku", zaś widzowie chwalą za widowiskowość. W kinach produkcja z Jasonem Stathamem stała się przebojem (395 mln dolarów wpływów na świecie), choć oczekiwania były trochę większe. Porównywano bowiem do pierwszej części filmu, która w 2018 r. zarobiła 530 mln dolarów.