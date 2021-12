Reżyser "Lokatorki" o aferze reprywatyzacyjnej. "W to są zaangażowani bardzo wysoko postawieni ludzie"

Do kin 3 grudnia trafił film "Lokatorka" w reżyserii Michała Otłowskiego, przybliżający historię Jolanty Brzeskiej i kulisy afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Filmowiec osobiście poznał osoby, które wciąż walczą o sprawiedliwość. To dla nich umieścił w produkcji baner z hasłem "Naprawić krzywdy wyrządzone pokrzywdzonym". - W to są zaangażowane gigantyczne pieniądze, są zaangażowani ludzie, którzy są bardzo wysoko postawieni w hierarchii społecznej. To są przedstawiciele palestry, sądownictwa, prokuratury - mówił Otłowski w programie WP "Newsroom". Przypomnijmy, że dotychczas powstało 19 wersji ustawy reprywatyzacyjnej, a ostatnia, która przeszła przez Sejm i Senat, została zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę.