Reżyser uciekł do Niemiec. Ciąży na nim drakońska kara

Irański reżyser Mohammad Rasoulof znalazł schronienie w Niemczech po dramatycznej ucieczce z Iranu. Ciąży na nim drakońska kara - biczowanie i więzienie, na które skazał go irański reżim. Teraz jego najnowsze dzieło, "The Seed Of The Sacred Fig", zostało wybrane przez Niemcy jako ich propozycja do Oscarów w kategorii "najlepszy film międzynarodowy".