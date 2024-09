Richard Gere bije pokłony żonie na czerwonym dywanie. Jest młodsza od niego o 30 lat

W trakcie festiwalu, który odbywa się od 28 sierpnia do 7 września 2024 r., uwagę przykuwają również inne gwiazdy i wydarzenia. Na otwarcie zaprezentowano film "Beetlejuice Beetlejuice" Tima Burtona, a Sigourney Weaver odbierze prestiżową nagrodę Złotego Lwa za osiągnięcia życia. Wśród ważnych projekcji znajdzie się "Joker: Folie à Deux", z udziałem Joaquina Phoenixa i Lady Gagi, a Daniel Craig promuje swój film "Queer". Festiwal w Wenecji, organizowany przez La Biennale di Venezia na Lido di Venezia, przyciąga także takie gwiazdy jak Julianne Moore i Tilda Swinton, grające w debiucie anglojęzycznym Pedro Almodóvara "The Room Next Door", oraz Nicole Kidman, prezentującą thriller erotyczny "Babygirl".