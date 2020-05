RICHARD JEWELL. Premiera Blu-ray™ i DVD już 6 maja!

Czterokrotny zdobywca Oscara® Clint Eastwood powraca nowym filmem. „Richard Jewell” to oparta na faktach opowieść o człowieku, którego media najpierw okrzyknęły bohaterem, a później terrorystą. Produkcja z Paulem Walterem Hauserem, Samem Rockwellem i Kathy Bates w rolach głównych zadebiutuje na Blu-ray™ i DVD już 6 maja.



27 lipca 1996 roku. W Atlancie odbywają się Letnie Igrzyska Olimpijskie. Wśród ochroniarzy zatrudnionych przy pilnowaniu olimpijskich obiektów jest Richard Jewell (Paul Walter Hauser). Pod jedną z ławek w Centennial Olympic Park, gdzie właśnie trwa koncert zespołu Jack Mack and the Heart Attack, strażnik dostrzega podejrzany pakunek. Wiedziony złym przeczuciem informuje o nim przełożonych i szybko okazuje się, że są w nim materiały wybuchowe. Specjaliści decydują się na ryzykowną operację usunięcia pakunku, podczas której dochodzi do eksplozji. Giną dwie osoby, a ponad sto zostaje rannych. Gdyby nie alarm podniesiony przez Richarda Jewella, straty byłyby znacznie większe. Nieznany nikomu wcześniej ochroniarz z dnia na dzień zostaje bohaterem Ameryki. Do czasu.

Nie wszyscy są przekonani, że Richard Jewell zasługuje na uznanie. Agent FBI Tom Shaw (Jon Hamm) podejrzewa, że Jewell – który w przeszłości nieskutecznie próbował zostać policjantem – mógł sam podłożyć ładunek wybuchowy, by później „odkryć go” i zostać bohaterem. Co gorsza, takie zachowanie pasuje do profilu „samotnego zamachowca”. Niedawny bohater staje się wrogiem numer jeden, o którym informują wszystkie media. Życie Richarda Jewella zostaje przez nie zamienione w piekło. On, jednak, nie zamierza się poddawać i chce, bez względu na koszty, walczyć o prawdę i swoje dobre imię.

„Richard Jewell” to najnowszy film wyreżyserowany przez czterokrotnego zdobywcę Oscara® Clinta Eastwooda. W roli tytułowej wystąpił w nim Paul Walter Hauser („Jestem najlepsza. Ja, Tonya”). Obok niego w obrazie wystąpili laureat Oscara® Sam Rockwell („Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”), Olivia Wilde (serial „Vinyl”), Mike Pniewski (serial „Sprawa idealna”), dwukrotny laureat Złotego Globu Jon Hamm (serial „Mad Men”), Ian Gomez („Moje wielkie greckie wesele”), Nina Arianda („O północy w Paryżu”), Grant Roberts („Shazam!”) oraz zdobywczyni Oscara® Kathy Bates („Misery”).

− Często słyszymy o potężnych, wpływowych ludziach, którzy zostają o coś oskarżeni, ale dzięki swoim pieniądzom i wysoko opłacanym prawnikom uciekają przed odpowiedzialnością – mówi reżyser Clint Eastwood. – Historią Richarda Jewella zainteresowałem się przede wszystkim dlatego, że jej bohaterem jest zwykły, przeciętny człowiek. Nigdy nie został oficjalnie oskarżony, ale był prześladowany w straszny sposób. Wszyscy chcieli go jak najszybciej osądzić i wydać wyrok. A on nie miał ani pieniędzy ani władzy, by przed tym uciec. Przez długi czas, też, naiwnie sądził, że skoro jest niewinny, to nie musi nic robić. I właśnie dlatego chciałem nakręcić ten film. By oddać mu sprawiedliwość. Zwrócić mu honor – dodaje Eastwood.

Mimo, iż Richard Jewell został przed sądem oczyszczony ze wszystkich zarzutów, a ci, którzy go oskarżali musieli zapłacić wysokie odszkodowania, wielu Amerykanów wciąż nie widzi w nim bohatera, a terrorystę. – Część ludzi wciąż nie potrafi dodać dwa do dwóch. Nie wiedzą, że prawdziwy zamachowiec został zatrzymany sześć lat później, że się przyznał i postawiono go przed sądem. Mam nadzieję, że dzięki mojemu filmowi widzowie poznają nie tylko prawdziwą historię Richarda Jewella, ale również zrozumieją, że jako społeczeństwo musimy się bardziej starać. Historia Richarda to ważna lekcja dla nas wszystkich – mówi Clint Eastwood.

Założone i należące do Eastwooda studio Malpaso od kilku lat miało w planach realizację filmu o Richardzie Jewellu. Jednak decyzję o jego nakręceniu właściciel podjął niespodziewanie. – Wróciłem z Hawajów, gdzie szukałem planów do nowego filmu, kiedy zadzwonił do mnie Clint i powiedział, że z Hawajów nici. Jedziemy do Atlanty nakręcić film o Richardzie Jewellu. Teraz jest najlepszy czas, by opowiedzieć jego historię – wspomina producent Tim Moore.

Autorem scenariusza do filmu „Richard Jewell” jest Billy Ray, który – jak sam przyznaje – „zawsze chciał napisać coś dla Clinta”. – Ten film jest wyjątkowy, ponieważ porusza tematy, które zajmowały Clinta Eastwooda w ciągu całej jego kariery: sprawiedliwość, amerykańskie prawo, zwykły człowiek w niezwykłych okolicznościach. Dla takiego reżysera jak on, to był wymarzony materiał – wyjaśnia Billy Ray.

Swój tekst scenarzysta oparł przede wszystkim na dwóch źródłach: artykule „American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell” Marie Brenner opublikowanym w 1997 roku przez magazyn „Vanity Fair” oraz dokumentalnej książce „The Suspect: An Olympic Bombing, the FBI, the Media, and Richard Jewell, the Man Caught in the Middle” z 2019 roku autorstwa Kenta Alexandra i Kevina Salwena.

Pierwsze przymiarki do nakręcenia filmu studio Clinta Eastwooda rozpoczęło jeszcze w 2014 roku. W lutym tego roku ogłoszono, że główne role w produkcji zagrają Leonardo DiCaprio i Jonah Hill, którzy obejmują również funkcje producentów obrazu. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, że sam Eastwood podejmie się reżyserii obrazu. Wręcz przeciwnie, pierwszym kandydatem na stanowisko reżysera był Paul Greengrass, a poważnie rozważano również zatrudnienie Ezry Edelmana i Davida O. Russella. Ostatecznie jednak reżyserem obrazu został Clint Eastwood, a DiCaprio i Hill jego producentami.

Prace na planie „Richarda Jewella” rozpoczęły się 24 czerwca 2019 roku w Atlancie, gdzie zrealizowano całość zdjęć. Światowa premiera filmu odbyła się 20 listopada tego samego roku podczas festiwalu AFI Fest organizowanego przez Amerykański Instytut Filmowy. Na ekrany polskich kin obraz trafił 24 stycznia, został bardzo dobrze przyjęty przez widzów i krytyków.

DODATKI SPECJALNE W WYDANIU BLU-RAY:

• Prawdziwa historia Richarda Jewella

• Jak powstawał film RICHARD JEWELL

• Rozmowa z Clintem Eastwoodem, Samem Rockwellem, Kathy Bates, Jonem Hammem, Olivią Wilde i innymi.

DODATKI SPECJALNE W WYDANIU DVD:

• Prawdziwa historia Richarda Jewella

