Rick Moranis był gwiazdą kina lat 90. Po rodzinnej tragedii rzucił karierę

- Absolutnie niczego nie żałuję. Moje życie jest cudowne - powiedział Rick Moranis w rozmowie z "The Hollywood Reporter" w 2015 roku, gdy zapytano go o decyzję o zakończeniu kariery. Aktor, który 18 kwietnia skończy 71 lat, był popularną gwiazdą lat 80. i 90. XX wieku. Po zdobyciu rozpoznawalności dzięki kanadyjskiemu show "Second City Television", zagrał w takich hitach jak "Pogromcy duchów", "Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki", a także "Sklepik z horrorami".