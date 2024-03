Wraca hitowa seria. Są pierwsze recenzje. Krytycy nie są zgodni

Spływają pierwsze recenzje "Pogromców duchów: Imperium lodu". Jak jest?

Światowa premiera "Pogromców duchów: Imperium lodu" Gila Kenana odbyła się we środę, 20 marca. Do Polski film trafi dopiero ponad dwa tygodnie później, bo 5 kwietnia. Na ten moment w serwisie Rotten Tomatoes produkcja na podstawie nieco ponad 100 recenzji zebrała zaledwie 46 proc. na "wskaźniku świeżości". Oznacza to, że niespełna połowa wystawiających opinię krytyków uznała tytuł za, w uproszczeniu, dobry i wart obejrzenia. Zdania są więc wyraźnie podzielone.