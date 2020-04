Nie żyje legendarny aktor. Jego ostatni wpis na Twitterze budzi podziw

Bollywood straciło kolejną legendarną gwiazdę. W wieku 67 zmarł Rishi Kapoor. Znana jest przyczyna śmierci

Rishi Kapoor wystąpił w ponad 160 filmach i był jedną z największych ikon indyjskiego kina. O jego śmierci poinformował na Twitterze jego przyjaciel i aktor Amitabh Bachchan. "Rishi Kapoor odszedł... Zmarł niedawno... jestem zniszczony" – napisał gwiazdor. Kapoor zmarł we czwartek 30 kwietnia w Bombaju. Aktor od 2018 r. chorował na białaczkę. Przez rok leczył się w USA, skąd wrócił do Indii we wrześniu ubiegłego roku. Na początku 2020 r. dwa razy trafił do szpitala.

Rodzina zmarłego wydała oświadczenie, w którym opisała zmagania Kapoora. Zaapelowała także do fanów, aby nie zbierali się w większe grupy w celu pożegnania idola. Chodzi oczywiście o środki bezpieczeństwa w obliczu szalejącej pandemii koronawirusa. Do tej pory w Indiach odnotowano ponad 33 tys. przypadki zakażeń i tysiąc ofiar śmiertelnych.

"Mimo 2 lat leczenia na 2 kontynentach pozostał wesoły i zdeterminowany, by żyć pełnią życia. Rodzina, przyjaciele, jedzenie oraz filmy - to rzeczy, na których był skupiony. Każdy, kto wtedy go spotkał, był zachwycony, że nie dał się zniszczyć chorobie. W obliczu naszej straty zdajemy sobie też sprawę, że świat znalazł się w bardzo trudnym czasie. Jest wiele restrykcji odnośnie gromadzenia się w miejscach publicznych. Bardzo prosimy wszystkich fanów i osoby, które nam dobrze życzą oraz naszych przyjaciół, by respektowali wprowadzone prawa" - pisze rodzina Rishiego Kapoora w oświadczeniu, które znalazło się w sieci.

Oficjalne konto Rishiego Kapoora na Twitterze śledzi 3,5 mln obserwatorów. Ostatni wpis aktora pochodzi z początku kwietnia. Aktor błagał w nim, aby fani nie dopuszczali się aktów przemocy na lekarzach, pielęgniarkach i policjantach, którzy w dobie pandemii narażają swoje życie i zdrowie,

Przypomnijmy, że 29 kwietnia zmarł inny indyjski aktor Irrfan Khan. Przyczyną śmierci również był nowotwór. Gwiazdor od 2 lat zmagał się z rakiem. W 2018 r. stwierdzono u niego guza endokrynnego, czyli niezwykle rzadką odmianę nowotworu atakującego komórki i wypuszczającego do krwiobiegu hormony.