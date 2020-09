Robert Pattinson wyzdrowiał. Prace nad nowym "Batmanem" wznowione

4 września świat obiegła informacja, że Robert Pattinson jest zakażony koronawirusem. Z tego powodu aktor i ekipa pracująca nad filmem "The Batman" musieli udać się na kwarantannę. Po dwóch tygodniach zespół wraca do pracy.

Niedawno Pattinson cieszył się z pozytywnego odbioru jego kostiumu Batmana przez fanów. - Jest tak niewiele rzeczy w życiu, którymi ludzie ekscytują się, zanim one do nich dotrą. Niemal czuć ich oczekiwanie i to dodaje energii. To zupełnie coś innego niż granie roli, której prawdopodobnie nikt nie zobaczy - mówił w jednym z wywiadów.