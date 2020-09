"The Batman": prace nad filmem wstrzymane. Robert Pattinson ma koronawirusa

Premiera filmu "The Batman" zaplanowana jest na 2021 rok. Czy dojdzie do skutku? Nie jest to pewne. Obsadzony w głównej roli Robert Pattinson jest zakażony koronawirusem, przez co produkcja stanęła.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - OCTOBER 27: Robert Pattinson arrives to the Academy of Motion Picture Arts and Sciences' 11th Annual Governors Awards held at The Ray Dolby Ballroom at Hollywood & Highland Center on October 27, 2019 in Hollywood, California. (Photo by Michael Tran/FilmMagic) (GETTY, FilmMagic, Fot: Michael Tran)