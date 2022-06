Robert Więckiewicz laureatem Złotego Anioła za niepokorność twórczą

Robert Więckiewicz urodził się w 1967 r. w Nowej Rudzie. Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu ukończył w 1993 roku. W filmie zadebiutował w "Samowolce" Feliksa Falka w 1993 r., ale swoje pierwsze większe role zagrał w filmach "Pół serio" oraz "Ciało" Tomasza Koneckiego i Andrzeja Saramonowicza. Za główną rolę w komedii kryminalnej "Vinci" Juliusza Machulskiego otrzymał specjalne wyróżnienie podczas Noir in Festival we Włoszech.