Grozi mu 300 lat więzienia. Były gwiazdor upadł najniżej jak to możliwe

Ron Jeremy przetrzymywany jest obecnie w zakładzie karnym DTLA Twin Towers. O jego przyszłości zadecyduje kolejne przesłuchanie, które zostało zaplanowane na 7 lutego. Wszystko wskazuje jednak na to, że trafi on do placówki zdrowia psychicznego. Kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje natomiast jaki będzie jego status w takim ośrodku, jak długo będzie on w nim przebywał i czy w obecnym stanie zdrowia stanowi on zagrożenie dla innych osób?