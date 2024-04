"Rosalie" – historia z XIX wieku, która jest cenną lekcją dla współczesnych

Historia o miłości. Także tej do siebie

Kiedy poznajemy Rosalie, widzimy bardzo wystraszoną młodą kobietę, która drży na myśl o tym, co się z nią stanie, jeśli nie zostanie przyjęta przez męża. Z wielkim wstydem i niepewnością wyjawia mu swój sekret i choć zostaje przez niego odrzucona, nie ucieka. Wręcz przeciwnie, wykazuje się wielką odwagą i w obliczu kłopotów finansowych Abla postanawia ze swojego sekretu uczynić źródło dochodu. Robi to, by, jak sama przyznaje, w końcu przydać się do czegoś mężowi – żądni sensacji i czerpiący rozrywkę z wszelkich "inności" mieszkańcy małego miasteczka płacą za to, by ją oglądać, ale dzięki swojej decyzji o wyjściu z cienia, Rosalie zyskuje znacznie więcej niż środki na spłatę długu.