Rosyjskie media: zdjęcia Rosjanki wykorzystane bez zgody w "Dziewczynach z Dubaju"

Reżyserka filmu, Maria Sadowska, pytana czy mogło dojść do bezprawnego wykorzystania zdjęcia, powiedziała WP: - Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. W filmie jest jedna scena, gdzie bohaterka ogląda zdjęcia dziewczyn w internecie. Być może chodzi o tę scenę? Ja się nie zajmowałam wybieraniem tych zdjęć. Wiem, że część z nich wybierała Doda jako producentka kreatywna. Nie wnikałam, kto załatwiał prawa do tych zdjęć, bo tym się zajmowała produkcja. Nie wiem, kto był na tych zdjęciach. Aczkolwiek wiem, że zawsze bardzo dokładnie sprawdza się prawa do takich zdjęć, więc wydaje mi się to mało prawdopodobne. Może to po prostu była podobna dziewczyna?