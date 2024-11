"Rozwodowe" zdjęcie Nicole Kidman przeszło do historii. Po latach wyjawiła prawdę

Nicole Kidman w wywiadzie dla brytyjskiego "GQ Men of the Year" odniosła się do ikonicznego zdjęcia z 2001 roku, przedstawiającego ją z uniesionymi ramionami i szerokim uśmiechem. Mówiło się, że to była reakcja aktorki na jej rozwód z Tomem Cruisem. "To nieprawda. To było z filmu. To nie było w prawdziwym życiu. Znam to zdjęcie!" - powiedziała.