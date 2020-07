Russel Crowe wygląda jak kandydat na prezydenta Polski. Film wkrótce w kinach

Stanisław Żółtek stał się hitem internetu, gdy w trakcie debaty kandydatów na prezydenta przed pierwszą turą wyborów mówił na antenie TVP Info o "menelowym plus". Przewodniczący Kongresu Nowej Prawicy zaproponował, żeby partia rządząca dała takie świadczenie, nawiązując tym samym do programów 500 plus dla rodzin i chęci wprowadzenia bonu turystycznego. Żółtek nie okazał się czarnym koniec wyborów (dostał 0,23 proc. głosów), ale wzbudził sympatię i uznanie wielu internautów. Niektórzy zaczęli tworzyć memy z Żółtkiem, który pokazuje, że ma do siebie duży dystans.

Zdjęcie rzeczywiście pokazuje Crowe'a przy pracy nad nowym filmem. Oczywiście nie jest to biografia polskiego polityka, lecz hollywoodzki thriller pt. "Nieobliczalny" ("Unhinged"). Film ma trafić do polskich kin już 10 lipca i jak wynika z zapowiedzi dystrybutora, będzie opowiadać "o człowieku, którego nie chcielibyśmy spotkać na ulicy".

"Nieobliczalny" – opis filmu

Tego ranka Rachel (Caren Pistorius) jest już spóźniona do pracy, a przedzieranie się przez zakorkowane miasto to prawdziwa walka z czasem. Wszyscy kierowcy wokół są sfrustrowani i wzburzeni, ale jeden z nich jest tykającą bombą (Russel Crowe). Przepełniony gniewem i nienawiścią do świata, kipiący rządzą wymierzenia sprawiedliwości za wszystkie swoje nieszczęścia, tylko czeka na znak od losu. Gdy Rachel zatrąbi na niego na światłach, nieznajomy ruszy za nią w pogoń, gotowy dać jej bolesną lekcję. To co zaczęło się jak uliczna sprzeczka, wkrótce zmieni życie Rachel i jej bliskich w krwawą walkę o przetrwanie z człowiekiem, który nie ma już żadnych hamulców.