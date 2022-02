Ruszają castingi do "Akademii Pana Kleksa". Będzie istotna zmiana

Jak podaje "Fakt", niebawem ruszą castingi do ról dziecięcych i młodzieżowych. Pierwszy etap to casting internetowy. Kolejny odbędzie się już na żywo 12 i 13 lutego w Bajce Pana Kleksa w Katowicach. Co ciekawe, produkcja zaprosiła do udziału również dziewczynki, można zatem łatwo wywnioskować, że nastąpi istotna zmiana. W pierwotnej wersji w Akademii uczyli się wyłącznie chłopcy.