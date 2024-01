Ruszają prace nad biografią króla popu. Wiemy, kto zagra główną rolę

Kto zagra Jacksona?

W legendę popu wcieli się 27-letni Jaafar Jackson, bratanek Michaela, dla którego będzie to pierwszy występ na dużym ekranie. Syn Jermaine'a Jacksona od wczesnych lat tańczył i śpiewał; w 2019 r. wydał swój pierwszy singiel "Got Me Singing". Rolę swojego stryja otrzymał po trwającym dwa lata procesie castingu. Wybór ten namaściła jego babka, a matka Michaela, która oceniła, że wnuk "ucieleśnia" jej syna.