Ruszył najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w Polsce BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane

BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane to jedno z najważniejszych wydarzeń lata, które na stałe wpisało się w kalendarz polskich wakacji. Od kilkunastu lat Festiwal celebruje miłość do kina i zaprasza do oglądania filmów w wyjątkowych, zapierających dech w piersiach okolicznościach przyrody. Na 15-lecie zaprezentuje repertuar, który spodoba się miłośnikom wszystkich gatunków filmowych. Warto zaplanować wakacyjne wieczory w kinach letnich na seansach pod hasłem We Love Cinema w towarzystwie największych gwiazd.