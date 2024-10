Jean-Claude Van Damme. "W życiu i w miłości, jak w karate..."

Los uśmiechnął się do niego, gdy pokazał producentowi Menahemowi Golanowi swoje popisowe kopnięcie z obrotem o 360 stopni. Golan zapamiętał Belga i jakiś czas później obsadził go w filmie "Krwawy sport" (1988). Van Damme wspomina: "Powiedziałem Golanowi, że jeśli nie da mi tej roli, zrobię szpagat na jego biurku i nie ruszę się, dopóki nie zmieni zdania. Na szczęście nie musiałem tego robić". "Krwawy sport" w reżyserii Newta Arnolda okazał się hitem i zarobił 35 milionów dolarów. Pomimo umiarkowanego zachwytu krytyków filmowych i nominacji do Złotej Maliny, Van Damme z dnia na dzień stał się gwiazdą kina akcji. Zagrał w kasowych hitach, jak "Uniwersalny żołnierz", "Strażnik czasu", "The Quest" i wielu innych. Był na szczycie. "Nagle wszyscy chcieli, żebym kopał ludzi w twarz. To było spełnienie moich marzeń!" – wspominał z uśmiechem.