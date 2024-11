Jolanta Lothe. Przez lata walczyła z łatką "dziewczyny z dekoltem"

Rola w "Rejsie" mogła być dla młodej (28 lat) aktorki przepustką do kariery na dużym ekranie. Ale wielka improwizacja u reżysera Marka Piwowskiego i jego kompanów na statku sprawiła, że za burtę wyleciało sporo zaplanowanych scen. Ma rację aktorka, mówiąc że jej mama, Wanda Stanisławska-Lothe, jako żona inżyniera Mamonia miała większe pole do popisu. Pani Jolanta uważa, że jej epizod – dziewczyny na plaży – mogła zagrać dowolna modelka o niezłej figurze. Chyba jednak nie ma racji. Nie każda bowiem modelka posiada to coś, co zwykło się określać seksapilem.