Dariusz Gnatowski. Miłość do żony zaczęła się od butów

Choć na ekranie uśmiechnięty i z poczuciem humoru, to w życiu prywatnym mierzył się z chorobą, która przedwcześnie go zabrała. Dariusz Gnatowski był aktorem charakterystycznym, którego trampoliną do sukcesu z całą pewnością był serial "Świat według Kiepskich". Odszedł przedwcześnie w wieku 59 lat, pozostawiając w żałobie ukochaną żonę Annę oraz córkę Julię. Zmarł z powodu niewydolności oddechowej, najprawdopodobniej spowodowanej zarażeniem koronawirusem.