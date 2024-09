Maria Stangret i Tadeusz Kantor. To była miłość od pierwszego stolika

W 1982 r. świat pani Marii zachwiał się w posadach – niespodziewanie mąż zostawił ją, odszedł do młodszej dziewczyny. To był dla niej wstrząs, wielki osobisty dramat, tym bardziej, że przez ponad 20 lat stanowili zgrany duet. "Schudłam wtedy ponad 10 kilo, nie wychodziłam z domu i martwiłam się nie tylko o siebie, ale też o niego, czy ona zorganizuje mu codzienne, prozaiczne życie, o którym nie miał pojęcia. Zamieszkał samotnie w pracowni przy ulicy Siennej w Krakowie. Kiedy zażądałam rozwodu, kategorycznie się na niego nie zgodził, ale nie wróciliśmy już do wspólnego mieszkania, chociaż pomagał mi przy wystawach i pracy twórczej" – wspominała. Mimo rozstania, współpracowali nadal. Ona sama zagrała we wszystkich jego sztukach: "Umarłej klasie", "Wielopolu, Wielopolu", "Nigdy tu nie powrócę" i happeningach. Przez lata była pierwszym krytykiem, doradcą, powierniczką, organizatorką imprez, wsparciem i muzą Kantora. To jej pokazywał swoje teksty i rysunki do oceny. Kiedy w jednej z krakowskiej restauracji zaczęła nucić słowa do melodii polskiego walca François Mieczysława Fogga, Kantor wykrzyknął, że to najlepsza muzyka do jego sztuki "Umarła klasa".