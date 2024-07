Uzależnienie odebrało mu życie. Zdobywcę Oscara znaleziono martwego w dziwnych okolicznościach

- Poszedłem na odwyk, miałem wtedy 22 lata. Zacząłem bać się o swoje życie. To był powód, dla którego poszedłem się leczyć. […] Mam dużo współczucia dla tych młodych aktorów, którzy mają po 19 lat i nagle stają się i piękni, i sławni i bogaci. Myślę sobie: "O mój Boże, ja już bym nie żył". Wiesz o czym mówię? Gdybym ja, mając 19 lat, był piękny, sławny i bogaty, to by się tak właśnie stało. Patrząc z perspektywy czasu na siebie, uważam, że gdybym wtedy miał takie pieniądze jak dziś, a co za tym idzie także i towar, to po prostu bym nie żył.