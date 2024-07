"Kod zła". Uwaga, ktoś chce nas doprowadzić do szaleństwa

Brak jasności co do tego, jak Longlegs zmusza ofiary do morderstw, wprowadza do mrocznego kryminału Perkinsa wątek metafizyczny. Stosuje hipnozę? A może rzeczywiście jest wysłannikiem samego Szatana, "tego, który mieszka na dole". Dzięki temu reżyser pozostawia furtkę do interpretacji. Podobnie jak w przypadku agentki Harker, jej intuicji przypisywanej medium i więzi z seryjnym mordercą. Jak między Hannibalem Lecterem a Clarice Starling z "Milczenia owiec", Davidem Millsem a Johnem Doe z "Siedem", a może Miną Harker i Drakulą?