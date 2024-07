Harrison Ford zaniedbywał rodzinę u szczytu kariery. Dziś tego żałuje

Lata jednak mijają i urazy chowane są do kieszeni, dlatego dziś aktor ma dobry kontakt ze swoimi dziećmi. 56-letni Benjamin jest kucharzem i ma restaurację. 54-letni Willard, który jest biznesmenem, także często spotyka się ze znanym ojcem. 35-letni Malcolm został muzykiem, a śladami Harrisona poszła jedynie Georgia. Nie jest jeszcze znaną gwiazdą, ale stawia swoje kroki dość odważnie. Najmłodszy Liam jeszcze nie wie, jaką drogą chce kroczyć, ale rodzice wspierają go we wszystkim, co robi.