Nowości na maj 2024. Filmy i seriale, na które czekamy

W maju kina z pewnością będą oblegali miłośnicy blockbusterów. Widzów do sal przyciągną trzy głośne tytuły: "Królestwo planety małp", "Furiosa: Saga Mad Max" oraz "Kaskader". Powodów do narzekania nie będą mieli też fani tytułów nieco bardziej wymagających. Ich zainteresują nietypowy obraz romantyczny "Powoli" oraz japoński dramat rodzinny "Monster". A to jeszcze nie wszystko.