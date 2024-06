Premiery w czerwcu 2024. Co warto obejrzeć w nadchodzącym tygodniu?

"Egzorcyzm"

Wygląda na to, że Russellowi Crowe spodobał się horror. Niedawno aktor znany przede wszystkim z "Gladiatora" zagrał w "Egzorcyście papieża", w którym walczył z demonami. Tym razem jednak gwiazdor wciela się w rolę mężczyzny opętanego przez zło. "Egzorcyzm" to historia Anthony’ego Millera – artysty, który dołącza do ekipy filmowej na planie horroru. Choć mówi się, że nad produkcją wisi klątwa, a poprzedni kandydat do głównej roli popełnił samobójstwo, Miller nie przejmuje się plotkami. Wkrótce córka Anthony’ego zauważa, że z jej ojcem dzieje się coś niedobrego. Obawia się, że mężczyzna wrócił do dawnego nałogu. Prawda okazuje się znacznie gorsza. W "Egzorcyzmie" zobaczymy też Adama Goldberga ("Szeregowiec Ryan"), Samanthę Mathis ("Więcej czadu") oraz Sama Worthingtona ("Avatar").