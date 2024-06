Premiery w lipcu. Co warto obejrzeć w pierwszym tygodniu?

"Humanitarna wampirzyca poszukuje osób chcących popełnić samobójstwo"

O tym, że nie jest łatwo nakręcić dobry film o wampirach, wie nawet tak dobry aktor jak Robert Pattinson. Jednak ten fabularny debiut kanadyjskiej reżyserki o nieco przydługim tytule może was bardzo pozytywnie zaskoczyć. "Humanitarna wampirzyca…" Ariane Louis-Seize jest połączeniem mrocznej komedii, opowieści coming out of age oraz oczywiście wątku wampirycznego. Sasha przechodzi okres dojrzewania i zmaga się problemami typowymi dla nastolatków. Okej, ma 68 lat, ale jak na wampirzycę to tyle, co nic. Rodzina coraz bardziej przejmuje się nadwrażliwą, zbuntowaną dziewczyną, która nie zamierza zatapiać swoich kłów w szyjach przypadkowych osób. Przez większość czasu Sasha nie ma z tym problemu, ponieważ żywi się krwią z torebek, które zawsze są w lodówce. Dopóki rodzice nie postanawiają odciąć nastolatki od przysmaku. Wtedy na drodze mieszkającej w Quebecu bohaterki staje Paul. Chłopak zmagający się z myślami samobójczymi zaprzyjaźnia się z wampirzycą i w imię bliskiej relacji jest gotowy odebrać sobie życie, by ją uratować.