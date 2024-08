Premiery w sierpniu 2024. Jedzie gang "Motocyklistów" z Austinem Butlerem i powrót "The Umbrella Academy"

Sierpień to miesiąc głośnych produkcji. Znany z "Elvisa" i "Diuny: Części drugiej" Austin Butler wraca wraz z dawno niewidzianym Tomem Hardym i Mike’em Faistem ("Challengers") w epickiej opowieści o gangu motocyklowym. Fani seriali będą mogli znów spotkać się z nietypowym rodzeństwem Hargreevesów z "The Umbrella Academy" – tym razem już po raz ostatni. Oprócz tego czekają nas poruszające dramaty "Dobry nauczyciel" oraz "It Ends with Us". Co jeszcze warto zobaczyć w drugim tygodniu sierpnia?