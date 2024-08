Premiery w sierpniu 2024. Nowy "Obcy" i powrót "Emily w Paryżu"

"Emily w Paryżu", sezon 4.

Cierpliwość fanów historii Emily wreszcie zostanie wynagrodzona. Twórcy serialu przesunęli datę premiery blisko o rok, co wiązało się ze strajkami aktorów w Hollywood. Na drodze stanęły też inne ograniczenia produkcyjne. Z powodu odbywających się w Paryżu Igrzysk Olimpijskich wysłano bohaterkę do… Rzymu. Dlatego – może wydawać się to nieco zabawne – czwarty sezon "Emily w Paryżu" rozgrywa się we Włoszech. Dziewczyna grana przez Lily Collins ("Aż do kości", "Love, Rosie") będzie pomagała Gabrielowi zdobyć gwiazdki Michelin dla jego restauracji L’esprit de Gigi. To natomiast wywoła sporo napięć. Warto przypomnieć, że pod koniec trzeciego sezonu szef kuchni i Camille dowiedzieli się, że zostaną rodzicami. Jeszcze nie wiemy, kiedy Emily wróci do Paryża. W obsadzie nie zabraknie Philippine Leroy-Beaulieu w roli Sylvie, Ashley Park jako Mindy oraz Lucasa Bravo, czyli serialowego Gabriela. Twórcy tym razem podzielili sezon na dwie części. Druga ma ukazać się we wrześniu br.





Kiedy: 15 sierpnia

Gdzie: Netflix