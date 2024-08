Premiery w sierpniu 2024. "Strange Darling" i "Pierścienie Władzy" zamykają wakacje

Skoro przez całe lato przed duży ekran przyciągały nas przede wszystkim horrory, filmu grozy nie może zabraknąć także na zakończenie wakacji. "Strange Darling" to stylowy thriller, który zachwycił Stephena Kinga. Chyba trudno o lepszą rekomendację? W kinach zobaczymy też erotyczny dramat o zakazanym uczuciu między prawniczką a nastoletnim synem z poprzedniego małżeństwa jej partnera. Do tego czeka nas jeszcze aromatyczny, rozgrywający się w kuchni romans z Juliette Binoche w roli głównej i dramat sci-fi o wyborach między miłością a życiową pasją, czyli "Eternal". Natomiast w streamingu dostaniemy drugi sezon "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" oraz odcinkowy sequel słynnego, nominowanego do Oscara "Miasta Boga" – serial "City of God: The Fight Rages On".