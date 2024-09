Premiery we wrześniu 2024. Demi Moore w "Substancji" i nowy koszmar twórców "Dahmera"

"To zawsze Agatha"

Coś specjalnego dla fanów Marvela. Oto sequel popularnego i wysoko ocenianego serialu "WandaVision", za który również odpowiada Jac Schaeffer. To dobra wiadomość dla miłośników uniwersum, którzy w ostatnim czasie mieli mnóstwo powodów, by narzekać na jakość produkcji MCU. Nowa seria opowiada historię pozbawionej mocy Agathy Harkness, która wreszcie zostaje wyzwolona spod potężnego zaklęcia, jakie rzucił tajemniczy nastolatek. Chłopak prosi, by zabrała go w podróż Szlakiem Wiedźm. To legendarna droga, dzięki której można spełnić największe życzenia. W serialu zagrali Kathryn Hahn ("Złe mamuśki"), Emma Caulfield Ford ("Gdy zapada zmrok"), Joe Locke ("Heartstopper"), Aubrey Plaza ("Legion") i Ali Ahn ("Dyplomatka").