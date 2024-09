Popularność przyniosła jej telewizyjna rola Alutki, a uznanie – teatr. Joanna Trzepiecińska kończy 59 lat

Dziś częściej zachwyca na scenie niż srebrnym ekranie, ale wciąż pozostaje osobą pełną wigoru, gotową na nowe wyzwania. Jak przyznaje sama: "Jest jeszcze tyle ciekawych miejsc do zobaczenia, ludzi do spotkania, rozmów do przeprowadzenia, książek do przeczytania". Jest świadoma własnej kobiecości i pełna dystansu względem dojrzałości. Pozostaje pełna naturalnego wdzięku z charakterystyczną burzą jasnych loków i pięknym uśmiechem. Los nie zawsze był dla niej łaskawy, ale uporała się z trudnościami i cieszy życiem.