Premiery we wrześniu 2024. Wraca "Sok z żuka", czyli "Beetlejuice Beetlejuice" i "Rodzaje życzliwości" Lanthimosa

Rodzina Deetzów znów spotyka się w domu w Winter River po tragedii. Lydia nadal nie może pozbyć się koszmarów, w których widzi dręczącego ją Beetlejuice’a. Gdy jej zbuntowana nastoletnia córka Astrid odkrywa tajemniczą makietę miasteczka na strychu, kłopoty wracają. Po otwarciu portalu do innego wymiaru wystarczy trzykrotnie wypowiedzieć imię Beetlejuice’a, by demon ponownie wywrócił świat bohaterów do góry nogami.