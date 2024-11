Premiery w listopadzie 2024. Brawurowa "Anora" i horror religijny z Hugh Grantem

Choć premiera "Gladiatora II" już za nami, to nie koniec wielkich tytułów zapowiedzianych na listopad. Do kin w najbliższym tygodniu ściągnie nas m.in. współczesna wersja "Pretty Woman" Seana Bakera, czyli "Anora", która zachwyciła publiczność i jurorów na tegorocznym festiwalu w Cannes. Fani polskiego kina z pewnością wybiorą się na seans "Simony Kossak" o słynnej naukowczyni, która wbrew wszystkiemu postanowiła zamieszkać w sercu Puszczy Białowieskiej. Miłośnicy strasznych opowieści powinni sprawdzić, jak w religijnym horrorze sprawdzi się Hugh Grant, który zagrał w "Heretic" popularnego w ostatnich latach studia A24. Natomiast jeśli jesienią wolicie oglądać nowości w domu, czeka na was serial "Diuna: Proroctwo". A to jeszcze nie wszystko.