"Simona" uwodzi widzów. Wyjątkowy film w kinach

Simona, choć równie silna i charakterna, co matka, musi przy niej mierzyć się co chwila ze swoimi słabościami. Matka jej nie oszczędza. Wbija szpilę jedną po drugiej, brutalnie przypominając, że Simona ma tylko znane nazwisko. Trudno policzyć, ile razy ta dziewczyna słyszy, że jest głupia. A jak mówi ci to Agata Kulesza, to ciarki przechodzą po ciele.