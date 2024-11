"Raz, dwa… Freddy już cię ma!". 40 lat "Koszmaru z ulicy Wiązów"

Koszmar na jawie. Motyw snu w kinie

Tematyka snu fascynowała twórców filmowych od zarania X muzy. W epoce kina niemego szczególnie upodobali ją sobie przedstawiciele niemieckiego ekspresjonizmu, którzy jako pierwsi wskazali na zagrożenie płynące z przenikania się jawy i snu. Jedną z centralnych postaci "Gabinetu doktora Caligari" (1920) Roberta Wiene’a jest lunatyk, którym tajemniczy hipnotyzer posługuje się do zbrodniczych celów. Z kolei w niemym arcydziele Friedricha Wilhelma Murnaua "Nosferatu. Symfonia grozy" (1922) stan nieświadomości okazuje się pułapką dla głównych bohaterów. Spragniony ludzkiej krwi wampir oczekuje bowiem momentu, aż ofiara pogrąży się we śnie, by zatopić w niej swe ostre kły.