Premiery w październiku 2024. Czas na "Joker: Folie à deux" i nowy serial od Disney+

Chyba nie ma fanów kina, którzy nie czekali na ten moment. Choć w pierwszym tygodniu października premier nie ma zbyt wiele, to jedna z nich przyciągnie tłumy do kin. Mowa oczywiście o "Joker: Folie à deux". Z zagranicy docierają do nas dość skrajne recenzje. Wreszcie przekonamy się, czy nowy film Todda Philippsa to hit, czy rozczarowanie roku. Ale to jeszcze nie wszystko. To też ważny tydzień dla miłośników serialu "Szadź", którzy będą mogli zobaczyć finał całej serii i dowiedzieć się, kto wygra starcie między Wolnickim a Polkowską. Oprócz tego nadciąga pełen zmian trzeci sezon "Heartstoppera" oraz "Last Days of the Space Age". Ostatni tytuł to całkowicie nowa produkcja od Disney+, w której zaglądamy do dość nietypowego miasteczka Perth. W 1979 roku cały świat mówi o miejscowości, w której rozbija się stacja kosmiczna.