Premiery w październiku 2024. Film o Jerzym Kuleju i nowy serial z Cate Blanchett od twórcy "Romy"

"Sprostowanie"

To może być jeden z ciekawszych seriali jesieni. Wystarczy wspomnieć, że za kamerą stanął meksykański reżyser, zdobywa pięciu Oscarów i dwóch Złotych Globów Alfonso Cuarón ("Roma"), a główną rolę zagrała również nagradzana Oscarami Cate Blanchett ("Tár", "Blue Jasmine"). Siedmioodcinkowe "Sprostowanie" to psychologiczny thriller o cenionej dziennikarce, która skrywa mroczne sekrety z przeszłości. Catherine Ravenscroft jest celebrytką w swojej branży, która wielokrotnie nagłośniła rażące nadużycia popełniane przez ważne instytucje. Pewnego dnia trafia do niej powieść autorstwa pewnego wdowca. Kobieta szybko odkrywa, że to ona jest bohaterką tej historii. Dziennikarka musi zmierzyć się z rzeczami, o których próbowała zapomnieć, by ratować małżeństwo i relację z synem. Oprócz Cate Blanchett w serialu występują Sacha Baron Cohen ("Borat"), Kodi Smith-McPhee ("Psie pazury"), Lesley Manville ("The Crown"), Louis Partridge ("Enola Holmes") oraz Jung Ho-yeon ("Squid Game"). Produkcja jest adaptacją powieści Renée Knighta.