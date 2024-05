Szczegóły śmierci 37-letniego aktora. Próbował ochronić kobietę

Sprawę komentuje brat aktora, Grant. - Jesteśmy z południa. Tak zostaliśmy wychowani, że nigdy nie pozwolilibyśmy na to, by kobieta szła sama do samochodu - mówi. - Natknął się na tych facetów i zobaczył, że ktoś próbuje odholować jego auto. Rzucił coś do nich, odwrócił się i wtedy zobaczył, że wyciągają broń. Pociągnął koleżankę za swoje plecy i wtedy go postrzelono - dodaje.