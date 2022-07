Udział w słynnym filmie wiele ją kosztował. Janet Leigh do końca życia bała się wziąć prysznic

Mimo że nie miała żadnego doświadczenia, wkrótce podpisała kontrakt z wytwórnią i zaczęła pobierać lekcje aktorstwa. Na ekranie zadebiutowała już w 1947 r. filmem "The Romance of Rosy Ridge" Roya Rowlanda; zaraz potem trafiła na plan "If Winter Comes" oraz "Hills of Home" i od tamtej pory występowała już w kilku filmach rocznie.