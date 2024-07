Jak odeszła Kalina Jędrusik? Nagła śmierć seksbomby PRL-u

Kalina Jędrusik była niepowtarzalna. Hipnotyzowała zarówno na teatralnych deskach, jak i z ekranu, a jej specjalnością były bohaterki kokieteryjne, zmysłowe, ale przy tym bystre i silne. Jej znakiem rozpoznawczym był również głos – aktorka modelowała go do półszeptu, aby tym mocniej uwodzić odbiorców. To w końcu ikona polskiej piosenki. "Bo we mnie jest seks", "Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną", "Do Ciebie szłam" to największe przeboje w repertuarze artystki. W latach 70. Kalina występowała natomiast z samą Violettą Villas w Stanach Zjednoczonych dla Polonii.